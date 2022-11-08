Глеб Никитин встретился с мобилизованным из Сарова, жаловавшимся на отсутствие проводов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин встретился с мобилизованным Алексеем из Сарова, который жаловался на отсутствие помощи во время проводов из его родного города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее мобилизованный размещал в социальной сети ВКонтакте сообщения, в которых обращался к главе города Сарова, критикуя его работу. По словам военнослужащего, молодые люди отправляются на выполнение военного долга без какой-либо помощи.

Алексей обратил внимание губернатора Нижегородской области на сложившуюся ситуацию. Глеб Никитин сказал, что этот вопрос будет обсуждаться с главой города Сарова. А со своей стороны губернатор продолжает отправлять все необходимые вещи в места расположения мобилизованных нижегородцев.