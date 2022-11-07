Обновленный кабинет врача общей практики открылся в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Обновленный кабинет врача общей практики открылся на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде. На ремонт по национальному проекту «Здравоохранение» было выделено 1,2 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кабинет находится на первом этаже многоквартирного дома в спальном районе. Врач-терапевт сможет проводить первичный осмотр, обследование, будет выявлять заболевания на ранней стадии, назначать и контролировать лечение. Кроме того, в кабинете специалисты смогут выполнить биохимический анализ крови, ЭКГ, ввод инъекций.

По словам главного врача городской поликлиники №4 Инны Пудовой, кабинет будет обслуживать жителей 22 многоквартирных домов, которые закреплены за поликлиникой. В смену будут принимать около 30 пациентов по предварительной записи.

Работа кабинета общей практики важна для оказания медицинской помощи маломобильным гражданам, людям старшей возрастной группы и жителям ближайших домов.