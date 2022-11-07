Заказчик взыскал более 10 млн рублей за сорванную реставрацию здания крестьянского банка в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода взыскало с ЭС-Би-Ай Банка 10 395 000 рублей долга за невыполнение ООО «АВК Групп» обязательств в установленный срок. Об этом сообщается в постановлении Арбитражного суда от 2 ноября 2022 года.

17 декабря 2020 года между МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» и ООО «АВК Групп» был заключен контракт на «Реставрацию здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка». Работы должны были быть выполнены до 20 декабря 2021 года.

28 февраля 2022 года МКУ «ГлавУКС-НН» отказалось от исполнения контракта в связи с тем, что график выполнения работ был нарушен.

После этого МКУ «ГлавУКС-НН» потребовало вернуть 10 395 000 рублей с Эс-Би-Ай Банка, так как им была выдана Банковская гарантия. Но банк отказал в исполнении требований гарантии, так как, согласно размещенной на сайте госзакупок информации, ООО «АВК Групп» со своей стороны, условия контракта не нарушал.

По решению Арбитражного суда необходимо взыскать с ООО Эс-Би-Ай Банка в пользу МКУ «ГлавУКС-НН» долг по банковской гарантии в размере 10 395 000 рублей, неустойку в размере 176 715 рублей.