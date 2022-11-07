Девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении» 4 ноября 2022 года. В нем прописаны фамилии девяти нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благодарностью президента России отмечена Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Президент России объявил благодарности замминистра спорта Нижегородской области Алине Горшуновой, председателю Думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву, оператору технологических установок ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» Сергею Панфилову.

Почетной грамотой Президента РФ за трудовые успехи награждены начальник отдела ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» Александр Ганин, директор государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости Игорь Коробейников, директор ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Сергей Сорокин.

Почетной грамотой президента награждена методист ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» Светлана Першина. Она обеспечила отличную подготовку сборной РФ в чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Граце.

Владимир Путин объявил благодарность главному специалисту по правовым вопросам, советнику ФБУ здравоохранения «ПОМЦ» Арону Копылову за заслуги в области здравоохранения.