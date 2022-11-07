АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило лазерное сканирование резервуаров

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило трёхмерное лазерное сканирование резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области, линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Рязань» в Рязанской области, и ЛПДС «Володарская» в Московской области.

Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей предприятия, реализуемой в текущем году. Цель – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации объектов ПАО «Транснефть». Всего было обследовано четыре емкости.

Полная диагностика проводилась с выводом резервуаров из эксплуатации и их зачисткой от донных отложений. Для проведения сканирования используется специальное лазерное оборудование высокого класса точности. Считываются данные геодезических измерений для оценки технического состояния поверхности днища, стенок и кровли резервуаров. Автоматизация процесса сканирования, который продолжается порядка двадцати дней, полностью исключает ошибки или неточности при выполнении измерений.

По результатам сканирования резервуаров полученная информация сведена в общий отчет. На основании этих данных принято решение о дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений и производственных объектов общества.

До конца года планируется выполнить лазерное сканирование ещё двух резервуарных ёмкостей. В 2023 году в рамках полной технической диагностики резервуаров, подлежащих ремонту, предусмотрено проведение трёхмерного лазерного сканирования шести резервуаров на ЛПДС «Староликеево», «Рязань», «Володарская» в Нижегородской, Рязанской и Московской областях.