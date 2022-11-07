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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:32

АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило лазерное сканирование резервуаров

Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей предприятия
АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило лазерное сканирование резервуаров

АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило лазерное сканирование резервуаров

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило трёхмерное лазерное сканирование резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области, линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Рязань» в Рязанской области, и ЛПДС «Володарская» в Московской области.

Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей предприятия, реализуемой в текущем году. Цель – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации объектов ПАО «Транснефть». Всего было обследовано четыре емкости.

Полная диагностика проводилась с выводом резервуаров из эксплуатации и их зачисткой от донных отложений. Для проведения сканирования используется специальное лазерное оборудование высокого класса точности. Считываются данные геодезических измерений для оценки технического состояния поверхности днища, стенок и кровли резервуаров. Автоматизация процесса сканирования, который продолжается порядка двадцати дней, полностью исключает ошибки или неточности при выполнении измерений.

По результатам сканирования резервуаров полученная информация сведена в общий отчет. На основании этих данных принято решение о дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений и производственных объектов общества.

До конца года планируется выполнить лазерное сканирование ещё двух резервуарных ёмкостей. В 2023 году в рамках полной технической диагностики резервуаров, подлежащих ремонту, предусмотрено проведение трёхмерного лазерного сканирования шести резервуаров на ЛПДС «Староликеево», «Рязань», «Володарская» в Нижегородской, Рязанской и Московской областях.