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НовостиОбщество6 ноября 2022 17:59

Нижний Новгород вошел в топ-15 популярных среди туристов городов

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России
Полина ШИБАЛКИНА
Нижний Новгород вошел в топ-15 популярных среди туристов городов.

Нижний Новгород вошел в топ-15 популярных среди туристов городов.

Фото: Кирилл Мартынов

Нижний Новгород вошел в топ городов, которые стали популярны среди российских туристов за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

В исследовании, который провел сервис, показано, что 3% респондентов среди всех опрошенных, хотели бы посетить Нижний Новгород. Это примерно 48 людей.

Примечательно, но женщины изъявили больше желания посетить наш город, чем мужчины.

Нижний Новгород занял 14-ое место, уступив лишь крупным или курортным городам, таким как Москва, Калининград, Крым, Сочи, Владивосток, Горно-Алтайск и другим.

Лидером топа оказалась северная столица России – Санкт-Петербург, набрав 19%. Второе место разделили города золотого кольца - Ярославль, Ростов, Владимир, Кострома, Сергиев Посад, Суздаль. Эти города набрали по 9 %. Тройку лидеров замыкает Казань, набрав 8%.