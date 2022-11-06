В Нижегородской области проходит акция «Покормите птиц». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области проходит акция «Покормите птиц», направленная на формирование бережного отношения к природе. Об этом сообщает пресс-служба государственного заповедника «Керженский».

Принять участие в акции могут воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты, педагоги образовательных организаций и нижегородцы неравнодушные к природе.

Акция продлится до 1 марта 2023 года. В рамках акции будут проходить дистанционный конкурс кормушек «История моей кормушки» и фестиваль «Покормите птиц».

На конкурс принимаются авторские работы, которые могут уже быть индивидуальными, коллективными и семейными.

Какие работы принимаются на конкурс?

Нижегородцы могут предоставить фотографии своих кормушек, изготовленных из любых материалов. Допускается даже использование свежих овощей и фруктов. После изготовления кормушки необходимо разместить ее у дома или образовательного учреждения.

Вместе с фотографией своей кормушки нужно написать рассказ об истории создания домика для птичек. В своем рассказе обязательно стоит указать, кто изготовил кормушку и когда. Также можно написать, какие корма используются для подкормки птиц, и какие виды птиц прилетают к вашей кормушке.

Бывают случаи, когда красивые кормушки существуют уже несколько лет. В этом случае, очень ценно будет описать интересные случи во время подкормки птиц.

При оценке жюри учтет оригинальность текста, оформление кормушки, надежность крепления, удобство и безопасность конструкции для птиц. Рядом с кормушкой нужно сфотографировать и автора работы. В письме необходимо указать фамилию и имя автора, образовательное учреждение, класс или группу, контактный телефон.

Работы принимаются до 30 ноября 2022 года по адресу: rustay@inbox.ru.

В теме письма нужно написать «Конкурс кормушек». Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Для участия в фестивале «Покормите птиц» необходимо зайти на сайт Керженского заповедника и зарегистрироваться на площадке Экоуроки.

Кроме того, участники могут провести мероприятия в рамках акции для привлечения внимания к данной проблеме - тематические праздники, выпуск и распространение листовок или буклетов.