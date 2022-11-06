Глеб Никитин передал дополнительное снаряжение мобилизованным в Мулино. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

5 ноября этого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил воинскую часть в Мулино, где мобилизованные нижегородцы проходят военную подготовку. Губернатор оценил ремонт одного корпуса и передал мобилизованным дополнительное снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской области.

В ходе рабочего визита было передано 300 плащ-палаток, столько же комплектов тактических перчаток, наколенников и налокотников. Также были доставлены утепленные спальные мешки и сапоги. По просьбам мобилизованных доставили свыше 30 радиостанций и 5 телевизоров.

По словам Глеба Никитина, работа по дополнительному снабжению мобилизованных продолжится.

- На этом не останавливаемся, координационный центр на базе нижегородского Дома народного единства продолжает работать по заявкам от командиров частей, помогать с дополнительным оснащением. Наше бизнес-сообщество, предприниматели активно включены в эту работу, - добавил Глеб Никитин.

Не забыл губернатор Нижегородской области проверить работу столовой и точки военторга. По жалобам мобилизованных, цены в военторге значительно выше, чем в Володарске или в Нижнем.

Глеб Никитин заверил, что руководство военторга или Министерство обороны попросят заменить логистику или поставщиков продуктов.