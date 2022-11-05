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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:47

Сим-карты оператора из ДНР были закуплены для нижегородских мобилизованных

Вопрос включения роуминга в ЛНР и ДНР решается
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сим-карты оператора из ДНР были закуплены для нижегородских мобилизованных

Сим-карты оператора из ДНР были закуплены для нижегородских мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сим-карты оператора из ДНР закупили для нижегородских мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительство Нижегородской области.

Для обеспечения связи на территориях ЛНР и ДНР были закуплены сим-карты республиканского мобильного оператора «Феникс». Вопрос включения роуминга в ЛНР и ДНР решается на федеральном уровне.

Как напомнили в ведомстве, на территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами. Это связано с соображениями безопасности военнослужащих. Пользоваться можно обычным «кнопочным» телефоном, который хранится в установленном месте и выдается мобилизованному в определенное время дня. Также в зоне СВО развернуты мобильные переговорные пункты, в которых военнослужащие могут связаться с родными.