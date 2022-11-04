Нижегородские больницы получили почетные штандарты

Нижегородские больницы получили почетные штандарта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов наградил медицинские учреждения и медработников в преддверии Дня народного единства. Награждение прошло в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Почетные штандарты губернатора получили три учреждения – Дзержинский перинатальный центр, Детская городская поликлиника №19 Канавинского района и Городская клиническая больница №3 Нижнего Новгорода.

Также Давид Мелик-Гусейнов вручил Почетный знак губернатора за вклад в предотвращение распространения коронавируса председателю профсоюза работников здравоохранения Василию Приказнову и его заместителю Любови Савельевой.

Кроме этого, еще 41 медицинский работник получили нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

- Нынешние награды – это показатель приверженности наших специалистов врачебному долгу. Благодарю каждого из присутствующих за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения. От всей души поздравляю с получением заслуженных наград! – поздравил нижегородских медиков Давид Мелик-Гусейнов.