Женщина погибла на пожаре в Советском районе вечером 3 ноября Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Советском районе вечером 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.24. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме по улице Бориса Корнилова, 5/1.

Ранг пожара определили как №1 «БИС». Горело имущество в комнате одной из квартир.

В 19.56 на площади 10 квадратных метров пожар ликвидировали.

На пожаре погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается. Спасатели эвакуировали 10 человек, детей среди них нет.

Спецслужбы устанавливают причину пожара.