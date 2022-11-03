Женщина погибла на пожаре в Советском районе вечером 3 ноября
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Советском районе вечером 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.24. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме по улице Бориса Корнилова, 5/1.
Ранг пожара определили как №1 «БИС». Горело имущество в комнате одной из квартир.
В 19.56 на площади 10 квадратных метров пожар ликвидировали.
На пожаре погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается. Спасатели эвакуировали 10 человек, детей среди них нет.
Спецслужбы устанавливают причину пожара.