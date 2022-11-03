39 проектов будут представлены на 2 этапе конкурса на получение IT-грантов нижегородского правительства Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

39 проектов IT-компаний продолжат участие во втором этапе конкурса на получение грантов нижегородского правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проекты, которые прошли первый этап отбора, разнообразны. Они представляют инициативы из разных сфер и отраслей.

Компании затрагивают сферы образования, пищевой промышленности, дорожно-транспортной безопасности и другие. Реализовать свои проекты получатели гранта должны будут в течении следующих 6-12 месяцев.

– Впереди участников ждут независимая экспертиза и оценка проектов на грантовом комитете. Победители получат гранты от 1 до 20 миллионов рублей на реализацию своих разработок. Уверен, что такая помощь станет хорошим подспорьем для развития и масштабирования нижегородских IТ-решений, – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.