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НовостиОбщество3 ноября 2022 16:51

Совет по земельным отношениям одобрил выделение участка для пригородных перевозок Мыза – Кстово

Запуск электричек в этом направлении запланирован на 2025 год
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Новую соединительную железную дорогу построят в районе станции Ройка в Кстове

Новую соединительную железную дорогу построят в районе станции Ройка в Кстове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горьковская железная дорога получила одобрение от совета по земельным и имущественным отношениям на заседании 3 ноября на выделение участка для пригородных перевозок Мыза – Кстово. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новую соединительную железную дорогу построят в районе станции Ройка в Кстове. Запуск электричек по направлению Мыза – Кстово запланирован на 2025 год.

В проект входит строительство двух платформ для пассажиров в Кстове, пересадочный автобусный узел, а также обновление железнодорожной станции Мыза.

– Проект важнейший, долгожданный и для кстовчан, и для жителей областного центра. Кстово – промышленный город, и многие жители Нижнего каждое утро добираются туда на работу. Со строительством новой ветки преодолевать путь получится в разы быстрее. Уверен, что проект поспособствует и развитию прилегающих территорий, – подчеркнул Глеб Никитин.