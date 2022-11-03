Совет по земельным отношениям одобрил выделение участка для пригородных перевозок Мыза – Кстово

Новую соединительную железную дорогу построят в районе станции Ройка в Кстове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горьковская железная дорога получила одобрение от совета по земельным и имущественным отношениям на заседании 3 ноября на выделение участка для пригородных перевозок Мыза – Кстово. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новую соединительную железную дорогу построят в районе станции Ройка в Кстове. Запуск электричек по направлению Мыза – Кстово запланирован на 2025 год.

В проект входит строительство двух платформ для пассажиров в Кстове, пересадочный автобусный узел, а также обновление железнодорожной станции Мыза.

– Проект важнейший, долгожданный и для кстовчан, и для жителей областного центра. Кстово – промышленный город, и многие жители Нижнего каждое утро добираются туда на работу. Со строительством новой ветки преодолевать путь получится в разы быстрее. Уверен, что проект поспособствует и развитию прилегающих территорий, – подчеркнул Глеб Никитин.