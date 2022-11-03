Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками около парка «Дубки» 2 ноября ФОТО: телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород»

Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mercedes-Benz GL350 и Mitsubishi Carisma около парка «Дубки» 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в Ленинском районе на улице Адмирала Нахимова,12, около парка «Дубки».

По данным ведомства, 2 ноября в 8.46 водитель Mercedes-Benz GL350 с 37-летним стажем управления автомобилем проехал перекресток на «красный» сигнал светофора. В результате этого он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Carisma.

В ДТП пострадали три человека. Водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу. У 41-летнего мужчины обнаружена сочетанная травма, он госпитализирован. Молодой человек 22 лет получил ушиб левого плеча.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz 58-летний мужчина с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы также был доставлен в больницу.

По видео и фото с места ДТП видно, что легковушка получила значительные повреждения кузова, а внедорожник «отделался» разбитым капотом и фарой.