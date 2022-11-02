Завершено благоустройство бульвара в микрорайоне Щербинки-1 в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство бульвара в микрорайоне Щербинки-1. Все работы велись в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В процессе благоустройства на бульваре была высажена тысяча деревьев и кустарников, уложен новый газон, брусчатка и бордюрный камень.

- Все снималось, завозился чернозем, так что акцент был сделан больше на озеленение. Также восстановлены две ливневые решетки, которые были в плачевном состоянии. Были переустановлены скамеечки, сделано много подходов для маломобильных людей, пандусы, опущены все павильоны на остановке, - сказал представитель подрядной организации.

В настоящий момент благоустроено пять общественных пространств в Приокском районе. Работы были проведены в сквере на проспекте Гагарина, на Дубраве на улице Невской, в сквере на площади им. Маршала Жукова и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1. Также скоро закончится благоустройство в сквере у стадиона «Радий».

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что 2023 году в Нижнем Новгороде благоустроят 28 общественных мест по программе «Формирование комфортной городской среды».