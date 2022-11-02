Капремонт в отделении больницы № 13 в Нижнем Новгороде завершился досрочно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В отделении сосудистой хирургии больницы № 13 в Нижнем Новгороде досрочно завершили капремонт. На эти цели из областного бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Передовая, современная сосудистая хирургия в Нижнем Новгороде – это городская клиническая больница №13, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Нам важно идти в ногу со временем и постоянно повышать качество оказания хирургической помощи гражданам.

В этом отделении насчитывается 45 коек с круглосуточным пребыванием. На данный момент здесь выполняют все виды операций – от косметических манипуляций при венозной патологии до операций на глубоких венах нижних конечностей.

- Ремонт в отделении начался весной, - говорится в сообщении. – За прошедшие полгода там установили пластиковые окна и новые двери, заменили напольное покрытие, установили новую сантехнику.