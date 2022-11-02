Движение автобусов А-15, А-17 и А-48 скорректируют в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Со 2 ноября в Нижнем Новгороде скорректируют движение автобусов А-15, А-17 и А-48. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы Алена Чернышова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

- С сегодняшнего дня скорректировано движение автобусного маршрута А-15, - рассказала Алена Чернышова. – Введен дополнительный выход автобуса в 9 утра. Для жителей микрорайона «Окский берег» уменьшено время ожидания на остановках в межпиковое и в вечернее время. Также расписание маршрута А-15 синхронизировано с расписанием маршрута А-1.

Также, по данным диспетчерской службы, в связи с изменением расписания и режима работы водителей уменьшаются интервалы движения автобусов А-17 и А-48. В результате планируется снижение времени ожидания транспорта на остановках.