Призывная кампания стартовала в Нижегородской области 1 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября в Нижегородской области стартовала осенняя призывная кампания. Этой осенью в регионе планируется призвать 1700 человек, в том числе 700 человек из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Нижегородцы будут направлены во все рода войск. Свыше 500 человек отправятся в элитные войска.

- Наши ребята всегда попадают в элитные воинские части, - напомнил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов. – В частности, их направляют в Преображенский и Семеновский полки, ВДВ, морскую пехоту, войска национальной гвардии, Президентский полк ФСО. Хочу отметить, что нижегородцы получают отличную оценку за их патриотическую и физическую подготовку от командиров воинских частей.

Как рассказали в военном комиссариате, в зону СВО и в горячие точки срочники направляться не будут.