Нижегородский военком пообещал не отправлять срочников в горячие точки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках осенней призывной кампании в Нижегородской области планируется призвать 1700 человек, в том числе 700 человек из самого Нижнего Новгорода. Срочников отправлять в зону СВО и в горячие точки не будут. Об этом заявил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

- Руководство нашей страны особо подчеркивает, что призванные по призыву военнослужащие не будут направляться в зону проведения спецоперации и другие горячие точки, - рассказал Сергей Агафонов.

По его словам, военнослужащие будут направлены во все виды войск. При этом свыше 500 человек попадут в элитные воинские части, в том числе в ВДВ, морскую пехоту, национальную гвардию, Преображенский и Семеновский полки.

- Нижегородцы получают отличную оценку за их патриотическую и физическую подготовку от командиров воинских частей, - отметил Сергей Агафонов.