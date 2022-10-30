Медикам Нижегородской области назначены выплаты в 1 млн рублей

Для получения выплаты специальность медработника должна быть дефицитной Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительную меру социальной поддержки хотят установить для медиков дефицитных специальностей в Нижегородской области. Об этом сообщается в постановлении правительства Нижегородской области от 28 октября 2022 года.

Денежная выплата предусматривается как единовременная в размере 1 млн рублей.

Рассчитывать на такую поддержку может медицинский работник, являющийся гражданином Российской Федерации, получивший высшее медицинское образование, заключивший, начиная с 1 января 2022 года бессрочный трудовой договор с медицинской организацией Нижегородской области.

Также единовременную выплату может получить молодой врач, который впервые после окончания медицинского учреждения работает по специалитету либо ординатуре.

Кроме того, в связи со сменой основного места работы, при условии, что медработник не работал в течении последних двух лет до даты обращения за выплатой по основному месту работы в медицинской организации, он может рассчитывать на единовременную выплату.