Служба психологической помощи начнет работать в Нижегородской больнице №39

Специалисты помогут подготовится к сложной операции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба психологической поддержки пациентов и медперсонала начнет работать в Городской клинической больнице №39 Нижнего Новгорода с 7 ноября 2022 года. Нововведением для Нижегородской области станет создание такой службы внутри хирургического стационара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Опытный психолог больницы будет помогать пациентам и их родственникам при подготовке к сложной операции и длительному лечению. Для медицинского персонала больницы будут проводится диагностика и профилактика эмоционального выгорания. Кроме того, психологи помогут развить культуру общения персонала с пациентами и родственниками для создания благоприятной психологической атмосферы в учреждении.

– Ранее в регионе отдельная психологическая служба существовала только для онкологических пациентов на базе онкодиспансера, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. – Конечно, в медучреждениях работают врачи-психологи, гештальт-терапевты и групповые терапевты, но новаторство заключается в создании отдельной службы для пациентов, которым предстоят хирургические вмешательства. Необходимо снижать уровень их волнения и стресса, создавать позитивный настрой перед операцией.