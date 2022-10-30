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НовостиОбщество30 октября 2022 8:52

Большой этнографический диктант смогут написать нижегородцы с 3 по 8 ноября

Мероприятие пройдет в очном и дистанционном формате
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Большой этнографический диктант смогут написать нижегородцы с 3 по 8 ноября

Большой этнографический диктант смогут написать нижегородцы с 3 по 8 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Нижегородской области смогут поучаствовать в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет в очном и дистанционном формате с 3 по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Этнографический диктант направлен на привлечение внимания людей к истории и культуре населяющих нашу страну народов.

Диктант проходит на трех языках: русском, английском, испанском. Длится он 45 минут. Для участников младше 16 лет задания состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для граждан старше 16 лет в диктанте предусмотрено 30 вопросов, 20 из них – общие, а 10 – уникальные для каждого субъекта России.

Очный диктант состоится 3 ноября в 10.00. Он пройдет в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького» и Дзержинском техническом колледже.

С 3 по 8 ноября диктант будет проходить в онлайн-формате на сайте: www.miretno.ru