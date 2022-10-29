Нижегородских перевозчиков могут отстранить от маршрутов Т-3 и А-36 из-за нарушений

За работой перевозчиков сейчас пристально наблюдают. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Перевозчики, обслуживающие маршруты Т-3 и А-36 в Нижнем Новгороде, могут быть отстранены от работы за многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области по результатам еженедельного штаба по работе общественного транспорта.

Автобусный маршрут Т-3 обслуживает ООО «Автоспутник», а А-36 – ООО «Солоавто». По данным Центра развития транспортных систем, эти перевозчики неоднократно входили в антирейтинги, составляемые по результатам мониторинга. Они до сих пор не выполнили требования по установке навигационной системы «Эра-Глонасс», на них часто жалуются пассажиры.

По словам директора Центра развития транспортных систем Артема Бафанова, у перевозчиков остается буквально пара дней, чтобы исправить ситуацию.

- Если нарушения не будут исправлены до 1 ноября, то мы начинаем процедуру подготовки документов для обращения в суд по досрочному прекращению разрешения на работу на маршрутах для ООО «Автоспутник». С «Солоавто» заключен государственный контракт. Невыполнение его условий будет означать автоматический разрыв отношений, - сказал Артем Бафанов.