Новый вытрезвитель на 20 мест появится в Нижнем Новгороде Фото: Олег УКЛАДОВ

Вытрезвитель на 20 мест откроют в Нижнем Новгороде. Соответствующий закон был принят на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 27 октября. Об этом сообщает ИД «АиФ - НН».

В планах открытие вытрезвителя на 20 мест на базе ГКУ НО «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан».

Отмечается, что министр соцполитики Нижегородской области Наталья Исаева рассказала, что в вытрезвители не будут оказывать не только медицинские, но также и платные услуги. Тем не менее доставленные в организацию граждане будут находится на месте несколько часов до улучшения состояний. Нижегородцы в тяжелом алкогольном, наркотическом или ином токсикологическом опьянении будут доставляться в больницы.