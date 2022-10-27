Новый подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области ожидается в ноябре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области может случиться уже в ноябре в связи с приходом нового штамма. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре 27 октября.

На территории России уже появились первые случаи заболевания штаммом «цербер», однако до Нижегородской области он пока не добрался – во всяком случае, ни одного случая болезни не зафиксировано. В сентябре регион пережил очередной подъем заболеваемости COVID-19, однако эта волна не достигла критических значений. По мнению Натальи Садыковой, все дело в прививках.

- Все вакцины достаточно эффективные. Регион справляется с новыми подъемами заболеваемости - значит, коллективный иммунитет достаточен. Но тем не менее, в последнее время отмечено снижение интереса к вакцинации против коронавирусной инфекции – так происходит каждый раз, когда наблюдается спад заболеваемости, - говорит Наталья Садыкова.

Также она напомнила о необходимости ревакцинации, которую необходимо делать спустя полгода после прививки или перенесенной коронавирусной инфекции.