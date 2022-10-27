Сотрудник нижегородского ГУФСИН Роман Гарнов награжден медалью «За отвагу» ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Сотрудник нижегородского Управления по конвоированию ГУФСИН Роман Гарнов был награжден медалью «За отвагу» 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 24 марта 2022 года Роман Гарнов спас своего раненого товарища в ходе спецоперации, когда позиция их дивизиона подверглась обстрелу. Обе ноги его сослуживца посекло осколками. Роман Гарнов перетянул ноги жгутами и самостоятельно вынес товарища в безопасное место, после чего раненого доставили в госпиталь.

Начальник главного управления, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант за мужество при выполнении боевой задачи Указом Президента России вручил Роману Гарнову медаль «За отвагу».