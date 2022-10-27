Ни одного случая заболевания «цербером» не зарегистрировано в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области, который произошел в сентябре, был вызван штаммом «омикрон». Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре 27 октября.

- Несмотря на то, что мы ожидали достаточно большую и длительную волну, регион пережил ее достаточно достойно. Уровень заболеваемости не достиг уровня февраля этого года. Максимальный всплеск наблюдался в середине сентября, но пиковые значения не превышали 2000 заболевших в сутки, - рассказала Наталья Садыкова.

Сейчас заболеваемость в регионе снизилась, фиксируется не более чем 200 человек за сутки, а в выходные и вовсе до 50-60 случаев. По словам Натальи Садыковой, пока в Нижегородской области «гуляют» старые штаммы.

- Сейчас идут разговоры по поводу новой линии коронавируса – так называемого штамма «цербер» - это ответвление линии «омикрона», того самого, который циркулирует сейчас у нас в регионе. Однако новых штаммов в Нижегородской области не зафиксировано, - пояснила специалист.

Вместе с тем Наталья Садыкова отметила, что приход нового штамма повлечет за собой новую волну коронавируса, поэтому необходимо помнить о вакцинации и ревакцинации.