Улицы Чехова и Воронова в Нижнем Новгороде перекроют на три недели с 26 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Новгороде с 26 октября по 16 ноября будет временно приостановлено транспортное движение на участках улиц Чехова и Маршала Воронова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, будет перекрыт участок улицы Чехова – от дома № 2 до дома №3к8 по улице Маршала Воронова и участок улицы Маршала Воронова - от дома №3 до дома №16.

- На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Маршала Воронова, Бригадной и Чебоксарской, - отметили в городском департаменте транспорта.

Транспортные изменения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.