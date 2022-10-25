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НовостиАвто25 октября 2022 19:05

Улицы Чехова и Воронова в Нижнем Новгороде перекроют на три недели с 26 октября

Движение по ним возобновится лишь 16 ноября
Полина ШИБАЛКИНА
Улицы Чехова и Воронова в Нижнем Новгороде перекроют на три недели с 26 октября.

Улицы Чехова и Воронова в Нижнем Новгороде перекроют на три недели с 26 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Новгороде с 26 октября по 16 ноября будет временно приостановлено транспортное движение на участках улиц Чехова и Маршала Воронова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, будет перекрыт участок улицы Чехова – от дома № 2 до дома №3к8 по улице Маршала Воронова и участок улицы Маршала Воронова - от дома №3 до дома №16.

- На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Маршала Воронова, Бригадной и Чебоксарской, - отметили в городском департаменте транспорта.

Транспортные изменения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.