Стационарные валидаторы появятся в нижегородских маршрутках. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде до конца 2022 года все автобусы большой вместимости будут оснащены терминалами самообслуживания для оплаты проезда. Об этом сообщил директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков в группе Вконтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

Нижегородцы смогут самостоятельно оплачивать проезд с помощью банковских, транспортных карт и платежных сервисов на смартфонах. Стационарные транспортные терминалы будут введены и в маршрутках - об этом уже попросил перевозчик, обслуживающий маршрут Т-70.

Также система самообслуживания появится в нижегородском метро. В каждом вестибюле метрополитена будут стоять устройства, которые позволят оплатить нижегородцам разовую поездку наличным или безналичным способом. Также стационарные устройства помогут приобрести транспортную карту или пополнить ее.

Юрий Рябиков также рассказал о продолжении работы по формированию единого тарифного пространства в городах нижегородской агломерации.

- Введение единого тарифного пространства привело к тому, что у нас сейчас 87% безналичной оплаты проезда в Нижнем Новгороде. Такая же задача стоит – привести все муниципальные образования нижегородской агломерации к единому тарифному пространству и безналичной оплаты близкой к 90% , - поделился Юрий Рябиков.