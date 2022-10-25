Благоустроенный сквер появился на пересечении улиц Ульянова и Провиантской в Нижнем Новгороде

Сквер на перекрестке улиц Ульянова и Провиантской благоустроили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде закончилось благоустройство сквера на пересечении улиц Ульянова и Провиантской в целях проекта «Вам решать!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Здесь сделали пешеходную дорожку из гранитного отсева, чтобы не повредить корневую систему деревьев. В качестве бордюра был применен натуральный гранитный камень. Высажено более тысячи многолетних цветников и кустарников, установлены малые архитектурные формы – скамейки, кресла, урны. Кроме того, в палисаднике вдоль дома №8 по улице Провиантской установлен забор.

- Теперь здесь можно погрузиться в атмосферу загородной жизни большого усадебного дома. Установленные садовые кресла создают очень уютную атмосферу. К тому же у жителей улицы Ульянова была идея назвать сквер именем Андрианова, потому что здесь стояла когда-то усадьба этого нижегородского писателя. Эти кресла как раз установлены в той части сквера, где находилась его усадьба. Хотелось, чтобы нижегородцы приходили сюда, располагались в уютных креслах и читали книги, - рассказал руководитель инициативной группы Олеся Филатова.

По словам первого заместителя главы администрации Нижегородского района Сергея Крутова, основная задача проекта «Вам решать!» – привести территорию в порядок и озеленить. Проект преображения сквера на перекрестке Ульянова и Провиантской был разработан с учётом пожеланий жителей близлежащих домов.

Всего в 2022 году в рамках проекта «Вам решать» в Нижнем Новгороде будут исполнены 62 проекта, которые были предложены нижегородцами. Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, наибольшее количество проектов – ремонт дорог и тротуаров, на втором месте – строительство спортивных объектов, и замыкают тройку пожелания по детским площадках.