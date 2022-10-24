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НовостиОбщество24 октября 2022 9:07

Более 60 кг хлеба и выпечки изъято в Нижегородской области из-за низкого качества

Роспотребнадзор рассказал о контроле качества за 9 месяцев
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 60 кг хлеба и выпечки изъято в Нижегородской области из-за низкого качества.

Более 60 кг хлеба и выпечки изъято в Нижегородской области из-за низкого качества.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Более 60 килограммов хлебобулочных изделий изъято за 9 месяцев в Нижегородской области из-за их сомнительного качества. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, которые и проводили проверки качества.

Всего с января по сентябрь было проведено более 1300 исследований проб кондитерских и хлебобулочных изделий. Из 607 проб 0,9% не отвечали нормативным значениям по микробиологическим показателям. По физико-химическим показателям было проверено 419 изделий, из них 1,2% оказались некачественными. При этом вся продукция прошла проверку на наличие ГМО, радиации и соответствие гигиеническим нормативам.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято 21 партия кондитерских и хлебобулочных изделий объемом 62 кг. Вопросы контроля качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий остаются на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, - подчеркнули в ведомстве.