Более 60 кг хлеба и выпечки изъято в Нижегородской области из-за низкого качества. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Более 60 килограммов хлебобулочных изделий изъято за 9 месяцев в Нижегородской области из-за их сомнительного качества. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, которые и проводили проверки качества.

Всего с января по сентябрь было проведено более 1300 исследований проб кондитерских и хлебобулочных изделий. Из 607 проб 0,9% не отвечали нормативным значениям по микробиологическим показателям. По физико-химическим показателям было проверено 419 изделий, из них 1,2% оказались некачественными. При этом вся продукция прошла проверку на наличие ГМО, радиации и соответствие гигиеническим нормативам.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято 21 партия кондитерских и хлебобулочных изделий объемом 62 кг. Вопросы контроля качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий остаются на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, - подчеркнули в ведомстве.