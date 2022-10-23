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НовостиДом. Семья23 октября 2022 10:57

Популяция бобра увеличилась в Нижегородской области более чем на 10 процентов

В регионе насчитывается более 17,2 тысячи особей этих животных
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Популяция бобра увеличилась в Нижегородской области более чем на 10 процентов

Популяция бобра увеличилась в Нижегородской области более чем на 10 процентов

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Популяция бобров, обитающих в Нижегородской области, увеличилась за последний год более чем на 10 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

По данным государственного мониторинга, на сегодняшний день, 23 октября, насчитывается более 17,2 тысячи особей бобра. Популяция увеличилась более чем на 10 процентов по сравнению с данными за 2021 год. Тогда этих животных было 15,6 тысячи.

Защитники животных отмечают, что деятельность бобров полезна для людей. Животные помогают бороться с изменениями климата, так как их плотины удерживают воду.

– Для поддержания стабильной численности диких животных и сохранения среды их обитания в регионе с 2018 года действует программа «Охрана животного мира Нижегородской области», утвержденная губернатором Глебом Никитиным, – рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.