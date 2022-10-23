Нижегородка оплатила проезд в маршрутке четыре раза из-за неисправности терминала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородка четыре раза оплатила проезд в т-87 из-за неисправности терминала 21 октября. Об этом пассажирка сообщали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород».

Как описала ситуацию девушка, она заплатила за проезд транспортной картой через терминал кондуктора, но билет, подтверждающий оплату, не вышел. Следующая попытка получения билета с помощью этой карты была доступна через 30 минут.

Девушке пришлось прикладывать к терминалу банковскую карту для оплаты проезда. Но и в этот раз билет не появился.

– Значит проблема в вашем терминале, а не в моих картах, – сказала нижегородка кондуктору маршрутки.

Но сотрудница, обслуживающая пассажиров, не согласилась с мнением девушки.

После того как кондуктор поправила бумагу в терминале, девушке удалось заплатить за проезд. Это была третья попытка прикладывания банковской карты. А если считать не вышедший билет, после оплаты транспортной картой, всего у пассажирки было совершено четыре списания в маршрутке.

Со слов девушки, кондуктор не подсказала как вернуть денежные средства за потраченные пустые попытки и даже отметила, что это уже проблема самой пострадавшей.