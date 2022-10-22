Администрация Дзержинска поможет пенсионерам, замерзающим без отопления

Температура воздуха в комнате не поднимается выше 17 градусов ФОТО: сообщество «Дзержинское время» в социальной сети ВКонтакте

Администрация Дзержинска отреагировала на проблему пенсионеров-инвалидов замерзающих без отопления в квартире. Представители органа управления прокомментировали ситуацию в социальной сети ВКонтакте в комментариях сообщества «Дзержинское время».

В доме по проспекту Ленина, 55, проживают пожилые люди. В их квартире есть отопление только в одной комнате. Во второй комнате и на кухне отопление так и не появлялось в этом сезоне. Каждый день семья звонит в УК «Управдом-Центр», а дочь пенсионеров отправляет письменные обращения в жилищную компанию.

92-летний мужчина и его 81-летняя жена согреваются, как могут. В ход идут не только одеяла, но также верхняя одежда. Мужчина по состоянию здоровья вынужден лежать на полу на противопролежневом матрасе, в комнате, в которой температура воздуха не поднимается выше 17 градусов. Его жена очень переживает за мужа. Она боится, что он может получить переохлаждение.

– По информации ООО УК «Управдом Дзержинск», на первом этаже и подвале дома (проспект Ленина, 55), находится нежилое помещение, которое в настоящее время не используется. Доступ в помещение, чтобы провести необходимые работы по запуску отопления, собственник не предоставил, сам территориально находится в городе Кстово. От имени ООО УК «Управдом-Дзержинск» по данному факту подано заявление в прокуратуру, – так отреагировали в администрации Дзержинска на освещенную вчера, 21 октября, в социальной сети проблему.

На следующий день, 22 октября, начались работы по пуску тепла в квартиру пенсионеров.

– Доступ управляющей компании в подвальное помещение собственник предоставил 22 октября. В настоящее время проводится «выхаживание» отопительной системы, в том числе через спуск воздуха в батареях по стояку. Плановое завершение всех работ – 24 октября, – отметили в ведомстве.