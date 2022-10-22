Выделенные полосы появятся еще на четырех улицах Нижнего Новгорода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся еще на четырех улицах Нижнего Новгорода. Этот вопрос обсудили члены постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 21 октября 2022 года.

В городе уже есть около 10 км выделенных полос. Они находятся на Московском шоссе, улице Советской, Окском съезде и проспектах Гагарина и Ленина.

В ближайшее время МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» создаст полосы для общественного транспорта еще на четырех улицах. Они появятся на Комсомольском шоссе, улице Бекетова, проспекте Героев и Канавинском мосту.

– Цель программы обустройства выделенных полос для автобусов, троллейбусов и маршруток состоит в улучшении регулярности пассажироперевозок и в предоставлении преимущественного права проезда общественного транспорта. Тем не менее, нужно сохранять баланс интересов жителей города, которые пользуются общественным транспортом, и тех горожан, которые передвигаются на личном автомобиле, – отметил председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.