Защищенность производственных, инфраструктурных и соцобъектов будет проверена в Нижегородской области Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Производственные, инфраструктурные и социальные объекты проверят в Нижегородской области на предмет их защищенности в условиях базовой готовности. Об этом в своем телеграм-канле сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На заседании оперштаба Глеб Никитин озвучил, что необходимо провести комплексные проверки основных инфраструктурных объектов, чтобы убедиться в их соответствии условиям базовой готовности. Они должны быть качественно защищены, а также работоспособны.

Губернатор Нижегородской области поручил силовым структурам проверить объекты в кратчайшее время.

– Подход не должен быть формальным! Все выявленные недостатки и нарушения необходимо оперативно устранять, – отметил Глеб Никитин.