Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Павлове. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Павлове, где посетил промышленные предприятия и парк имени 40-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На данный момент уже разработана проектно-сметная документация для благоустройства парка. В дальнейшем этот проект планируется направить на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Еще одним важным вопросом для жителей является ремонт дорог.

- Мы уже принимали серьезные решения в прошлом году об увеличении финансирования, - отметил Глеб Никитин. - Главное - определить приоритеты. Значимая часть такой работы будет осуществляться в рамках программы «Вам решать!» в 2023 году.