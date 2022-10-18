Недостроенный дом на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируют снести ФОТО: телеграм-канал Олега Лавричева

Недостроенный дом на пересечении Медицинской и Нартова в Советском районе подлежит сносу. По признанию суда, дом является самовольной постройкой. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Региональные власти, по словам Олега Лавричева, занялись семьями семей обманутых дольщиков ЖК. Всего было 300 таких семей. Кого-то расселили, кто-то получил компенсацию.

– На муниципальном уровне внимание сосредоточено на ликвидации объектов незавершенного строительства, которых в Нижнем Новгороде чуть больше 400. В мае городской Думой утвержден порядок списания таких объектов и понесенных бюджетом затрат на их проектирование и возведение, – отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода.