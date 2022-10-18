Сезон лесных пожаров завершился в Нижегородской области 17 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пожароопасный сезон завершился в Нижегородской области 17 октября в связи с установлением низких температур воздуха и отсутствием пожарной опасности в лесах региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Напомним, пожароопасный сезон был открыт в лесах Нижегородской области с 25 апреля 2022 года.

По данным ведомства, в 2022 году за сезон было зарегистрировано 65 лесных пожаров. Из них 42% пожаров зафиксированы системой видеомониторинга, 29% – при наземном патрулировании, 12% – с помощью авиации.

Человеческий фактор остается основной причиной возгораний в лесах.

– Справиться со сложной лесопожарной обстановкой удалось благодаря своевременному введению режима чрезвычайной ситуации в лесах и слаженной работе различных ведомств: ГУ МЧС России по Нижегородской области, администрации городского округа Воротынский, ГИБДД Нижегородской области, волонтеров, а также при непосредственной поддержке правительства Нижегородской области, – отметили в региональном Минлесхозе.