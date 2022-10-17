"Автобелстрой" отремонтирует 12 дорог Нижнего Новгорода по нацпроекту в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО "Автобелстрой" выбрано подрядчиком для ремонта 12 дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Подрядчик был определён в порядке конкурса. "Автобелстрой" отремонтирует дороги в Ленинском, Канавинском, Автозаводском и Сормовском районах.

Например, работы пройдут на улице Строкина от улицы Плотникова до улицы Комсомольской; на улице Советской Армии от Строкина до улицы Школьной; по улице Дворовой от Дьяконова до Пермякова; на улице Движенцев от Электровозной до Гороховецкой; на Электровозной от Движенцев до Ракетной, а также на других участках дорожной сети Нижнего Новгорода.