Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведёт личный приём граждан 9 ноября с 14:00 до 17:00. Мероприятие пройдёт по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2, приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Записаться на приём могут жители региона, другие граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Нижегородской области, если их вопрос не был решён на местном уровне.

В ведомстве отметили, что рекомендуемая продолжительность приёма одного заявителя составляет 15-20 минут.

Желающим записаться следует обратиться в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. Запись прекратится за пять рабочих дней до даты проведения приёма.

Давид Мелик-Гусейнов координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам:

- формирование и реализация государственной социальной и жилищной политики;

- реализация и совершенствование мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников боевых действий, инвалидов, включая создание условий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством разработки и реализации государственных (региональных) программ;

- развитие социального жилищного строительства на территории Нижегородской области;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан;

- управление и распоряжение жилищным фондом Нижегородской области;

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация молодёжной политики;

- формирование и реализация государственной политики и осуществление управления в сфере охраны здоровья граждан;

- реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования;

- формирование и реализация государственной политики в сфере образования, воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, государственного контроля (надзора) в области образования;

- формирование и реализация государственной политики в области содействия занятости населения.