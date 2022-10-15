Квартал церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде – территория масштабной реставрации ФОТО: АНО «АСИРИС»

Квартал церкви Трех Святителей – территория масштабной реставрации 28 деревянных исторических домов в границах улиц Новой – Короленко – Славянской - Студеной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на АНО «АСИРИС».

Реставрация домов Квартала началась еще в 2018 году. За четыре года отремонтировали фасады, деревянный декор, цоколи, крыльца, отмостки, отливы на 12 домах по улицам Короленко и Новой. Также окна и двери 16 исторических объектов Нижнего Новгорода были защищены от постороннего проникновения и поджогов.

– Сохранение и развитие исторических зданий активно продолжается. Например, минувшим летом начали разрабатываться проекты по домам №18, №30 и №40 на улице Короленко и дому №3 по улице Славянской. Ремонтно-реставрационные работы запланированы на 2023 год. Кстати, это первый инвестиционный проект в сфере культурного наследия нашего города, – отметил директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» Илья Лагутин.