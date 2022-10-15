Новый турнир по художественной гимнастике открыли сестры Аверины в Нижнем Новгороде

Турнир по художественной гимнастике на призы Дины и Арины Авериных стартовал в Нижнем Новгороде 15 октября. Все выходные на площадке Училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина будут проходить состязания юных гимнасток по различным программам. В них примут участие порядка 120 юных нижегородских спортсменок.

В день открытия нижегородские спортсменки выступили с приветственным словом. Дина и Арина отметили, что в Нижегородской области художественная гимнастика находится на очень высоком уровне, а также выразили надежду, что их турнир в перспективе станет всероссийским.

В этом году турнир проводится впервые. В следующие годы даты его проведения будут подобраны в соответствии с календарем российских соревнований по художественной гимнастике.

К слову, призы победителям соревнований обещают весьма щедрые и полезные. Среди них спортивный инвентарь для гимнасток, медали, грамоты и многое другое.