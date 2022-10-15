Старший городовой спас человека в Нижнем Новгороде 14 октября ФОТО: сообщество ВКонтакте «Новый городовой»

Городовой Нижнего Новгорода спас человека вчера, 14 октября. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «Новый городовой».

Днем 14 октября нижегородец стоял на Канавинском мосту. Старший городовой Юрий Николаевич отреагировал оперативно и спас человека. Ему была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

– Берегите себя, будьте внимательны к своим близким, – отметили в посте сообщества «Новый городовой».

Напомним, городовые выполняют функцию уличных дежурных. В их обязанности входит не только слежение за соблюдением правопорядка, но и, в первую очередь, помощь нижегородцам и гостям города.

Каждый городовой закреплён за конкретным участком маршрута туристов. Если нужно, он сможет оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию или ответить на вопросы жителей и туристов Нижнего Новгорода.