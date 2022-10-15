Объявлены победители Х международного конкурса песни на иностранном языке «World Song. Песня мира», организованного НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

В 2022 году конкурс «World Song. Песня мира» отмечает 10-летний юбилей

Вечером 14 октября в торговом центре «НЕБО» состоялся гала-концерт Х международного конкурса песни на иностранном языке «World Song. Песня мира», в рамках которого была проведена торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Вот уже 10 лет бессменным организатором конкурса выступает НГЛУ, за это время участниками «Песни Мира» стали представители студенческой и работающей молодежи из Российской Федерации, Китая, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Германии, Великобритании, Танзании, Индии, Вьетнама, Индонезии, Перу, Зимбабве, Кот-Д’ивуара, Монголии, Кореи, Аргентины, Марокко, Республики Таджикистан, Пакистана, Армении, Объединённых Арабских Эмиратов, Алжира, Туркменистана, Колумбии и других, в общей сложности — свыше 25 стран.

Представители молодёжи из более чем 25 стран мира становились участниками проекта в разные годы

– Девиз конкурса «музыка без границ» не случаен, ведь мы не только говорим с миром на одном языке, но и поем на одном языке - на языке сердца! – говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Руководитель лингвистического университета также отметила, что уникальные методики преподавания иностранных языков в НГЛУ всегда включают в себя творческую составляющую, помогающую иностранным студентам в кратчайшие сроки осваивать русский язык, а русским студентам – языки мира, которых в образовательной линейке НГЛУ на сегодняшний день уже 23.

Проект «World song» носит также статус наставнического - он направлен на развитие профессиональных навыков, лидерства, работы в команде, межнационального общения и творчества. Лауреаты конкурсов прошлых лет входят в категорию наставников и экспертов, среди них – артисты, которые поют на сценах Большого и Мариинского театров, Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, на ведущих сценах страны и всего мира.

– Идея создания поликультурного проекта, демонстрирующего звучную синергию музыки и национальных языков и культур, принадлежит помощнику ректора НГЛУ по связям с общественностью, педагогу, автору-исполнителю Олегу Пикунову, – говорит сопредседатель оргкомитета конкурса, проректор НГЛУ по науке и международному сотрудничеству Анна Горохова. – Сегодня «World song» носит гордое звание проекта-лидера в сфере молодежной политики НГЛУ, получившего максимальное количество заслуженных и ценных наград. Арт-проект – трижды обладатель федеральных грантовых субсидий: «Программа развития деятельности студенческих объединений на 2017 год», Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов (2018, 2019 годы) под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный молодежный центр» (Москва). В сезоне 2019-2020, помимо проведения собственно конкурсных испытаний, мы открыли на базе НГЛУ продюсерский центр «World Song», куратором которого выступил певец, продюсер, исполнитель, композитор, легенда отечественного шоу-бизнеса Андрей Разин! Он же в 2019 году выступил сопредседателем жюри проекта.

В гала-концерте конкурса в торговом центре «НЕБО» приняли участие победители этого года: лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» (соло) Ксения Тонкова (10 лет, Нижний Новгород); лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» (соло) Анфиса Князева (13 лет, Нижний Новгород); лауреат 1 премии в номинации «Эстрадный вокал» (соло) в возрастной группе 18+ Ксения Феоктистова (18 лет, Нижний Новгород); лауреат 2 премии в номинации «Эстрадный вокал» (соло) Анастасия Терюкова (19 лет, Нижний Новгород); ГРАН-ПРИ в номинации «Академический вокал» (соло), студент Нижегородской консерватории им. Глинки Лю Чжо (24 года. Город Чжучжоу, провинция Хунань (КНР); ГРАН-ПРИ X конкурса «Песня Мира» в номинации «Эстрадный вокал» Инна Фитасова; ГРАН-ПРИ в номинации «Джазовый вокал» Александра Яцкевич; многократный лауреату Международного конкурса песни на иностранном языке «World Song: Песня Мира», лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича Дарья Конасова.

Самой юной участнице конкурса Ксении Тонковой, лауреату 1 степени - 10 лет

– Оргкомитет World Song выражает глубокую признательность партнерам конкурса, и первому и главному — генеральному партнёру — сегодняшнего мероприятия ТРК «НЕБО», –говорит Олег Пикунов. – Мы исключительно счастливы быть здесь и видеть на этой сцене такое количество ярких, молодых, талантливых исполнителей, а в зрительном зале — вдохновленных слушателей, с которыми не хочется прощаться! Очень приятно, что слушатели сегодня оказали нам горячий приём и поддержали артистов. Уверен, что конкурс будет с каждым годом вовлекать всё больше талантливой молодёжи!