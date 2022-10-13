Десять лет тюрьмы грозит студенту нижегородского вуза за кражу электронной сигареты

20-летнего нижегородца подозревают в совершении разбойного нападения в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отдел полиции по Советскому району обратился 22-летний продавец магазина электронных сигарет и сообщил, что на него напали.

- С его слов неизвестный, находясь в торговом зале магазина, выбрал с прилавка электронную сигарету стоимостью 1200 рублей и решил скрыться с товаром, не оплатив его. Продавец попытался задержать злоумышленника, однако, когда он схватил за рюкзак неизвестного молодого человека, тот распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и выбежал из магазина с похищенным электронным девайсом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался студент одного из нижегородских вузов. Сейчас молодой человек отпущен под подписку о невыезде, электронную сигарету у него забрали. За совершенное деяние ему может грозить до 10 лет тюрьмы.