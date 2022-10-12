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Общество12 октября 2022 14:03

7 млн рублей потратят на капремонт бомбоубежища в Советском районе

Сейчас идёт поиск подрядчика для выполнения работ
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Семь миллионов рублей потратят на капитальный ремонт бомбоубежища в Советском районе Нижнего Новгорода. Оно расположено на улице Ветеринарной, 5а, о чём свидетельствуют данные, размещённые на официальном портале госзакупок.

Электронный аукцион о капремонте бомбоубежища появился на сайте 11 октября 2022 года. Согласно опубликованным данным, начальная (максимальная) цена работ – 7 032 393 рубля. Заказчиком выступает АО "Теплоэнерго". Приём заявок на выполнение работ от подрядных организаций продлится до 19 октября включительно. Первая часть заявок будет рассмотрена 20 октября, вторая часть – 21 октября. Итоги будут подведены также 21 октября.

Подрядчику надлежит провести строительно-монтажные работы по капитальному ремонту нежилого помещения "Защитное сооружение гражданской обороны (встроенное убежище)" на улице Ветеринарной, 5а.