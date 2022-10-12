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Общество12 октября 2022 10:52

Снос 92-летнего аварийного дома начался в Сормовском районе

Собственники квартир получили возмещение
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Снос 92-летнего аварийного дома начался в Сормовском районе. Фото: администрация Сормовского района

Снос 92-летнего аварийного дома начался в Сормовском районе. Фото: администрация Сормовского района

В Сормовском районе Нижнего Новгорода начали сносить 92-летнее аварийное здание на улице Беломорской, 2. Дом был построен в 1930 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Отмечено, что заблаговременно были расселены 12 квартир. Их собственникам выплатили возмещение, нанимателям предоставили жилые помещения.

– Последние жильцы покинули квартиры зимой и весной этого года. Дом от коммуникаций отключен, после сноса будет вывезен мусор, территория спланирована, – добавила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Напомним, ранее были демонтированы аварийные дома № 1 и 8 на улице Циолковского. Сейчас от коммуникации отключают дома № 3 ,6, 12 по улице Циолковского для последующего сноса.