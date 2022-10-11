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Общество11 октября 2022 17:00

11 водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозок

За сентябрь перевозчикам было направлено 236 жалоб
Анастасия СТЕПАНЕНКО
11 водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозок

11 водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозок

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил пассажирских перевозок. По данным колл-центра ГКУ НО «Центр развития транспортных систем», за сентябрь перевозчикам было направлено 236 жалоб. Они связаны с нарушением перевозок, грубостью водителей и кондукторов, а также неработающим бортовым навигационным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным директора ГП «Нижегородпассажиравтотранс» Олега Дрига, на предприятии была проведена проверка по факту проезда остановок без высадки-посадки пассажиров. По ее итогам четверо сотрудников получили дисциплинарные взыскания, пятеро частично лишились премии, а два водителя были лишены премии полностью.

ООО «Рейс-НН», «Автоком», индивидуальный предприниматель Игорь Суровикин и другие перевозчики отреагировали на жалобы.