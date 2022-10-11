11 водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозок Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил пассажирских перевозок. По данным колл-центра ГКУ НО «Центр развития транспортных систем», за сентябрь перевозчикам было направлено 236 жалоб. Они связаны с нарушением перевозок, грубостью водителей и кондукторов, а также неработающим бортовым навигационным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным директора ГП «Нижегородпассажиравтотранс» Олега Дрига, на предприятии была проведена проверка по факту проезда остановок без высадки-посадки пассажиров. По ее итогам четверо сотрудников получили дисциплинарные взыскания, пятеро частично лишились премии, а два водителя были лишены премии полностью.

ООО «Рейс-НН», «Автоком», индивидуальный предприниматель Игорь Суровикин и другие перевозчики отреагировали на жалобы.