Замглавы Лукояновского района пострадал из-за скандального видео в сети

Заместитель главы администрации Лукояновского района Николай Митрохин оказался в центре скандала. В сети появилось видео пикантного содержания, на котором чиновник якобы позирует на камеру. При этом сам чиновник утверждает, что стал жертвой преступной махинации.

По словам Митрохина, неизвестные звонили ему по видеосвязи, а позднее знакомые стали присылать сообщения с этим видео.

- Как им это удалось, я не знаю. Пообщавшись с людьми узнал, что это дипфейковые программы, которым достаточно одного моего лица, все остальное дорабатывается. Я сразу вспомнил про тот звонок, о котором говорил ранее, - рассказал журналистам «Кстати» чиновник.

Пострадавший также сообщил, что ранее ему звонили со столичного номера и предлагали «решить вопрос без протокола», заплатив 10 тысяч рублей. В связи с этим замглавы района публично обратился к представителям правоохранительных органов с целью разобраться в ситуации.

С целью выяснить, проводится ли проверка по факту случившегося, «КП-Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД.

- В ОМВД России по Лукояновскому району заявлений или обращений по данному факту не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.